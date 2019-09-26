台南將軍青山漁港每天下午2點都會拍賣新鮮魚貨，民眾可當場「喊魚」，感受拍賣氣氛。（莊曜聰攝）

台南市擁有7個漁港，除安平、將軍兩個觀光遊憩漁港外，還有5個西南濱海線上的小漁港，其中位於將軍青鯤鯓的青山漁港呈現的小漁村風情別具旅遊魅力。（莊曜聰攝）

地中海風情的活動中心也是在地亮點。(莊曜聰攝)

位於台南將軍青鯤鯓的青山漁港極具漁村風情，成為南市農業局主推漁村小旅行的重點之一，青山漁港擁有近60年歷史，近期漁獲量每日約600公斤，近海水產種類多，當地的火燒蝦干、虱目魚柳、烏魚子是當地加工特產，每天下午兩點漁港市場還有拍賣漁獲，民眾可現場體驗，相當有趣。

南市漁港及近海管理所指出，台南除了安平、將軍2個以觀光遊憩為主的漁港外，在濱海線上還有四草、北門、下山及青山4個漁港，青山漁港位於將軍青鯤鯓，啟用迄今已經有60年歷史，全盛時期有200艘漁船筏出海作業。

在地漁民出海捕魚閒暇之餘，都會做些漁產加工品貼補家用，包括有火燒蝦干、烏魚子、虱目魚背柳，號稱當地三寶，當季盛產時民眾在家門前曝曬製作，濃濃漁村風情，在地民眾說，火燒蝦現在產量銳減，且5公斤的蝦才能製成1台斤的蝦乾，風味濃郁，跟干貝不相上下，入菜煮湯都很合適。

由於漁產種類多，加上早期聚落熱鬧，光是一個小漁村就開了5間專賣海產炸物的蚵嗲店，分布在廟邊、派出所旁、外環道及聚落巷內，都是至少經營10年以上的老店，還有50多年歷史的冰店，可品嘗古早味紅茶及各類冰品。

南市農業局表示，青山漁港每天下午2點都會拍賣新鮮魚貨，民眾可當場「喊魚仔」，感受拍賣氣氛，周邊還有地中海風活動中心、扇形鹽田、頂山賞黑琵，是旅遊的好選擇。

(中時 )