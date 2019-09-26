新北打卡聖地象鼻岩驚傳民眾墜海 無生命跡象 16:062019/09/26 中時 吳康瑋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市瑞芳打卡聖地象鼻岩又驚傳又民眾墜海，新北消防局今天下午1點多接獲民眾通報，看到有人從瑞芳區象鼻岩跳海。（新北市消防局提供／吳康瑋新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市瑞芳打卡聖地象鼻岩又驚傳又民眾墜海，新北消防局今天下午1點多接獲民眾通報，看到有人從瑞芳區象鼻岩跳海。（新北市消防局提供／吳康瑋新北傳真） 新北市瑞芳打卡聖地象鼻岩又驚傳又民眾墜海，新北消防局今天下午1點多接獲民眾通報，看到有人從瑞芳區象鼻岩跳海，瑞芳、瑞亭分隊下2艘橡皮艇前往海上救援。 海巡救援橡皮艇抵達現場後，於下午2點多在象鼻岩外海120公尺尋獲並將人救起，落海的是一名年約40歲的男性，救起時以無生命跡象，隨即由瑞芳救護車將患者送往瑞芳礦工醫院緊急搶救。 新北市瑞芳打卡聖地象鼻岩又驚傳又民眾墜海，新北消防局今天下午1點多接獲民眾通報，看到有人從瑞芳區象鼻岩跳海。（新北市消防局提供／吳康瑋新北傳真） (中時 ) #瑞芳 #民眾 #救援 #橡皮艇 #生命 也許您會感興趣 推薦閱讀 虎頭蜂攻擊 東卯山1男1女遭螫傷 12:132019/09/22 社會 國民黨新北市12選區 李永萍瑞芳服務處開幕 14:272019/09/22 政治 小琉球遊艇擱淺 海空齊發救出受困8人 16:082019/09/22 社會 貢寮龍洞登山昏倒 彰化男送醫不治 16:172019/09/22 社會 小琉球遊艇擱淺 受困8人獲救 04:102019/09/23 地方新聞 每位老人都是一本生命珍貴的藏書 一粒麥子《生命故事書》計畫 16:272019/09/23 生活 法國美少女來瑞工就讀 開心造訪黃金博物館 18:212019/09/23 生活 耆光異彩 阿公阿嬤想當年 18:302019/09/23 生活 20鬥士生命力出書 贈陽大附醫 04:102019/09/24 生活新聞 無懼身障奏出生命樂章 20人獲頒熱愛生命獎章 17:442019/09/24 生活 社會熱門新聞 獨》疑引火自傷？陸軍269旅士官嚴重燒傷命危 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 情侶超激情「早餐秀」遭全棟樓全程圍觀 - 社會 正妹肉身教「生物學」 戶外教學全都「露」 - 社會 總統府美女官員林家如罰4.5萬 私菸案居冠 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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