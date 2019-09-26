新北市瑞芳打卡聖地象鼻岩又驚傳又民眾墜海，新北消防局今天下午1點多接獲民眾通報，看到有人從瑞芳區象鼻岩跳海。（新北市消防局提供／吳康瑋新北傳真）

新北市瑞芳打卡聖地象鼻岩又驚傳又民眾墜海，新北消防局今天下午1點多接獲民眾通報，看到有人從瑞芳區象鼻岩跳海，瑞芳、瑞亭分隊下2艘橡皮艇前往海上救援。

海巡救援橡皮艇抵達現場後，於下午2點多在象鼻岩外海120公尺尋獲並將人救起，落海的是一名年約40歲的男性，救起時以無生命跡象，隨即由瑞芳救護車將患者送往瑞芳礦工醫院緊急搶救。

新北市瑞芳打卡聖地象鼻岩又驚傳又民眾墜海，新北消防局今天下午1點多接獲民眾通報，看到有人從瑞芳區象鼻岩跳海。（新北市消防局提供／吳康瑋新北傳真）

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