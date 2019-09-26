陸客來台旅遊人數大幅縮水，為了開發搶攻國旅市場，台中市經發局自10月6日起，推出6條產業體驗專車遊程，涵蓋在地木漆藝職人、觀光工廠、產業故事館、知名伴手禮及糕餅名店，只要300元即可暢遊傳統與創新並濟的台中文化，均有深度導覽、DIY體驗、特色餐食及交通接駁，明（27）日中午12時起開放網路報名。

中市府經濟發展局26日舉行「遊在地、玩台中」產業體驗專車啟航活動，經發局長張峰源指出，因應大陸限縮自由行對觀光業帶來的衝擊，市府極力推動「體驗經濟」，一方面協助產業轉型發展，走向精緻遊程，另一方面將產業結合觀光，吸引各地民眾來台中消費，引進更多商機。

中市府以台中特色產業為主軸，與木漆藝職人、觀光工廠、產業故事館、伴手禮業者、糕餅名店合作，10月6日起精心推出6條各具創意與特色的主題遊程。

經發局指出，「童心童趣、親子同樂」以親子同樂為主題，「匠心獨具、極致工藝」以木漆藝為主題，「傳承常新、職人堅持」跟著職人體驗DIY，「樂活創意、生活藝術」推廣新開幕的光學觀光工廠及碼頭，「產業學堂、玩轉城市」遊覽台灣第一家製作音樂鈴機芯的博物館，「產業豐收、好禮相伴」品味在地好禮品牌及伴手禮產業。

(工商 )