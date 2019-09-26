南韓「東亞日報」今天社論批評，文在寅政府在目前經濟民生及國內政治問題叢生的情況下，卻一意孤行地過度執著金正恩回訪南韓一事，而此事可能讓左右兩派陣營出現衝突。

南韓「東亞日報」今天以「非核化停滯不前，卻本末倒置地執著於金正恩回訪」為題發表社論，評論此事在南韓政壇引發的各種討論。

南韓東協特別峰會將於11月在釜山舉行，南韓國家情報院院長徐薰24日在國會情報委員會會議上提到了北韓國務委員會委員長金正恩出席的可能性，他當時說：「隨著非核化談判的進行，難道不會來釜山嗎？」

「東亞日報」社論指出，徐薰雖然提到北韓和美國非核化談判的附帶條件，但仍開啟金正恩回訪南韓的可能性。國家情報院以領袖侍衛等敏感話題提及金正恩回訪問題，認為這不是表明單純的原則性立場就能解決的問題。

金正恩回訪是南北韓關係取得進展的必經之路。雖然這是南北韓領袖在去年9月平壤宣言中達成協議的事項，但過去19年來，南韓總統已經3次訪問平壤，為了保持平衡，北韓最高領導人有必要進行回訪。

2000年6月，南韓時任總統金大中訪問平壤，與北韓國防委員長金正日舉行歷史性首度南北韓峰會；2007年，時任南韓總統盧武鉉訪問平壤；文在寅則於去年訪問平壤。

社論指出，金正恩回訪是引發南韓內部矛盾的敏感話題。圍繞著回訪問題，雙方理念對決將愈演愈烈，預計左右陣營將發生激烈的衝突。但是這可以成為向金正恩展示南韓自由民主社會、引導北韓向更開放社會轉變的動力。

金正恩時代「脫北」的前北韓駐英國公使太英浩表示，「一定要讓金正恩回訪」，在廣場上同時向金正恩展現「反對世襲統治」和「金正恩萬歲」兩種聲音同時出現的現場，作為讓他學習自由民主主義體制的機會。

青瓦台去年年底反覆敦促金正恩回訪南韓，但北韓始終沒有回應。如果金正恩認為很難透過回訪獲得向北韓居民展示的禮物，就不會勉強回訪。但是北韓期待的解除制裁和保障體制安全，只有在非核化談判取得進展後才有可能。

在這種情況下，如果南韓政府以金正恩回訪本身為目的勉強推動，在野黨只會加大攻勢，更加抨擊這是為了扭轉任命曹國為法務部長等政治危機的事件。問題的核心是完全非核化，金正恩回訪是副產品，不能捲進回訪的討論中，改變事情的先後順序或本末倒置。

(中央社)