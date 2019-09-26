苗栗縣警局已在台3線設置2座違規照相設備，專對跨越中線及超速車輛拍照告發。〔謝明俊攝〕

苗栗縣境內台3線，經常吸引眾多大型重機車愛好者前來，但因少數大型重機騎士喜歡在台3線沿線彎道壓車過彎，因跨越中央分向線發生死亡車禍事故，苗栗縣警局對此特別向交通部申請設立2座新式違規照相設備，專門拍照舉發違規跨越中線及超速車輛，縣警局從9月26日起宣導一個月後，從10月26日起正式執法。

苗栗縣警局交通隊長林炎巨表示，苗栗縣境內台3線沿線路幅寬廣，彎道甚多，每逢週休2日及連續假期，天氣晴朗時，每每吸引眾多大型重機車愛好者結隊出遊，但少數大型重機騎士喜歡在沿線彎道處高速壓車過彎，導致摔車，甚至摔拋至對向車道，發生嚴重交通事故造成傷亡。

交通隊統計，苗栗縣轄內台3線近4年違規跨越行車分向線及禁止變換車道線的取締件數，從104年的45件逐年增加至107年的154件，顯見多數民眾忽視違規跨線行為的危險性，並且台3線近4年因違規跨線所導致的死亡交通事故，共計10件，是苗栗縣每年死亡交通事故肇事原因之一，不容忽視。

苗栗縣警察局為確保台3線用路人行車安全，向交通部申請「科技執法設備-違規跨越行車分向線」經費補助，在台3線104.9公里及115.4公里等2處完成設置違規照相設備，將針對跨越中央線以及超速車輛進行拍照告發，從9月26日起至10月25日為宣導期，並從10月26日開始執法，以遏止超速、違規跨越分向線等重大違規發生。

苗栗縣警察局局長翁群能特別提醒民眾，不要為了逞一時之快而跨越雙黃線或超速行駛，行近彎道時應減速慢行，變換車道時亦請先開啟方向燈，並遵守交通安全規則，注意行車路權與禮讓，且呼籲各駕駛人勿有競速之情事，確保本身及其他用路人行車安全。

(中時 )