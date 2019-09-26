國內校園聲援香港「反送中」運動，卻傳出部分學校在台港生與中國大陸學生衝突或遭霸凌事件，蔡英文總統今天表示，無論施暴者是什麼身份，「我們都不會容許、更不會姑息」，她已要求主管機關，一定要積極處理，「這樣的事情不能再發生！」

在義守大學、東吳大學日前發生港生與陸生衝突外，文化大學也傳出港生所貼「連儂牆」遭中生撕毀事件，甚至有中生怒罵港生「雜種」，衝突中更將港生從高台拉下摔傷。

蔡英文今天在臉書表示，不管在校園裡還是校園外，任何暴力行為，無論施暴者是什麼身份，我們都不會容許、更不會姑息！

她說，近來陸續傳出，來台的香港學生因為在大學校園內聲援反送中，而受到部分中國學生的暴力攻擊。「我要很嚴肅地說，台灣是民主的國家，不是極權的地盤！在這裡我們包容不同的意見，但絕對不會接受用暴力的方式，對待不同意見的人」。

蔡英文強調，現在政府正全面了解事情的狀況，「我也要求主管機關，一定要積極處理，這樣的事情不能再發生！」

(工商 )