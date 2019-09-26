新竹市將自10月1日起推出「身心障礙者愛心陪伴卡」，讓身障者的必要陪伴者1人得以申請陪伴卡，持卡者可同享乘車半價等多項優惠，且全台通用。（陳育賢攝）

為讓身心障礙者外出時確實受到照顧，新竹市將自10月1日起推出「身心障礙者愛心陪伴卡」，讓身障者的必要陪伴者1人得以申請陪伴卡，持卡者可同享乘車半價優惠、一卡通行大眾運輸免排隊購票的便利措施，且全台通用，預估全市將有6000人受益。

社會處李季縈表示，身心障礙者外出搭乘大眾運輸工具或參與戶外活動、藝文展覽時，常需要有家人陪伴，陪伴者都必須拿身心障礙證明至櫃台購買半票入站，造成時間的耗費及不便，「愛心陪伴卡」可讓身障者的必要陪伴人得以與身障者一起用卡暢行進入大眾運輸系統及公立藝文館場，少了至櫃台排隊等待購票，時間的花費減少大半，參與活動更順暢不再卡卡。

李季縈說，新竹市的身心障礙者共計有1萬7062人，占全市人口約3.81％，為了讓身心障礙朋友們能和家人或朋友出門搭車過程更便利，因此社會處在今年1月開始規畫，投入181萬餘元經費，10月1日開跑後，預估全市將有6000人受益。

未來，全台大眾運輸工具、有提供身障者優惠的公立藝文場館皆通用，不僅可以讓身障朋友及親友省下更多時間，更可以享有搭乘交通工具同享半價優惠、及通行大眾運輸免排隊購票等，因此鼓勵陪伴者與身障朋友一起出門，讓身障陪伴者出門更加通行無阻。

社會處表示，只要身心障礙證明中必要陪伴者優惠措施欄有註記國內大眾運輸工具的身心障礙朋友們，就可以持國民身分證、身心障礙證明、近1年內2吋半身照片1張及印章，即可至全市3區區公所臨櫃辦理愛心陪伴卡，現辦現領。

社會處也提醒民眾，愛心陪伴卡需要自行儲值，並且應緊隨愛心卡之後使用，才享有半價搭乘大眾交通運輸工具的優惠，單獨使用時仍會以全票計價。詳情可電洽市民專線1999、社會處身心障礙福利科：（03）5352133。

(中時 )