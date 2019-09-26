市長黃敏惠（中）贈送 敬老禮金及禮物，百歲阿公陳國棟（左六）與家人穿「100」家服慶賀。（廖素慧攝）

市長黃敏惠（右）贈送 敬老禮金給百歲阿嬤林赤（中）祝賀重陽節。（廖素慧攝）

嘉義市有35位百歲人瑞，市長黃敏惠26日親贈林赤、陳國棟2位人瑞敬老禮金及禮物祝賀重陽節，陳爺爺每天喝1瓶啤酒趣味一下、站1小時吃飯練出好腳力，上下樓梯沒問題，勇媽黃敏惠稱讚他勇腳。

陳國棟是大陸溫州人，1947年來台，年輕時經營茶行，全台茶區跑透透，育有4個女兒，長女遠嫁台北，其他3女都住嘉義，全家人穿上孫女設計印有茶壺圖案及「100」字樣的服裝，歡慶他過百歲重陽節。

陳爺爺生活規律，飲食清淡，視力佳，天天看報紙，早餐常吃稀飯配樹籽及豆腐，每天的小樂趣是喝1罐啤酒，午餐站1小時吃飯練腳力，靠這雙勇腳上下樓梯自如，家人欣喜他養生有成。

百歲阿嬤林赤住嘉義市荖藤里，實踐「活著就要動」，長年操持家務及農務，勤勞樸實，育有1子4女各有成就，平時茹素，飲食清淡，注重營養保健，老伴離世後，阿嬤逐漸失智，目前由曾獲全國孝行楷模表揚的媳婦王淑珍照料生活起居。

黃敏惠親送2位人瑞重陽節賀匾、金牌、葫蘆（福氣）、賀壽壽桃、壽麵、蘋果禮盒（平安）、營養禮金5000元及重陽禮金1萬2000元，另代贈衛福部金牌、總統府敬老狀共10樣禮品，象徵十全十美。

市府社會處表示，嘉義市敬老禮金分4個年齡級距，65到79歲每人3000元；滿80到89歲每人6000元；滿90歲至99歲每人9000元；百歲人瑞每人發放1萬2000元，有35位百歲人瑞，每人每月加發5000元營養禮金。

(中時 )