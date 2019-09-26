17號颱風塔巴日前穿越日本海，留下精美的紀念品！有日本攝影家拍下當日珍貴的畫面，富士山周邊除了美麗的日出，並有大片且多重環繞的莢狀雲，構築成一幅不可思議的神秘景色。

日媒《Weather news」》報導，日本富士山天空出現這獨特的美景，是因為17號颱風前一日通過日本海，日本列島被溫暖而潮的空氣所覆蓋，在高濕度的作用下，出現了橘黃色日出，且映照在上空的巨大雲層，形成「颱風留下的精美紀念品」。

報導指出，富士山周邊24日早上吹起潮濕的強勁西風，此西風時而越過富士山時而環繞其間，並在背風側產生氣流，產生氣流處就出現莢狀雲。莢狀雲不同於一般的雲朵，它不會依隨風向流動，看起來像是停留在相同的位置。

由於風上升時出現雲朵，而風下沈後雲朵即消失，這種現象反覆不斷出現，導致雲朵幾乎停留在固定位置，並不會像普通雲層被吹散，讓多層環繞的莢狀雲多了一分神秘感。

(中時電子報)