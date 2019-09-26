邱澤和張鈞甯今年初合演大陸網劇《唐人街探案》，五月又合作電影《8歲的爸爸》，男神、女神昨被週刊抓包熱戀ing，邱澤大方認愛：「努力追求中，請大家給祝福。」他之前客串演出三立《用九柑仔店》中莫允雯前男友「恩沛」，原就預計今天以「史上最強前男友」身分現身為戲宣傳，緋聞意外曝光後，記者會頓時成了戀情逼供大會。被問為何會勇敢認愛，邱澤說「直覺」，對其他感情相關問題則都低調表示「謝謝關心」，不願多提。

邱澤帥氣現身宣傳《用九柑仔店》。（陳俊吉攝）

（即時新聞）邱澤客串演出《用九柑仔店》。(陳俊吉攝)

認愛之舉是否有先跟張鈞甯溝通過？邱澤表示：「如果有時間的話。她現在在歐洲，有時差，本來想跟她聯絡，知道她工作忙，行程很滿。」戀情曝光至今，他說兩人還沒有聯絡討論。被問覺得張鈞甯的優點？他靦腆地回：「她個性很正面樂觀，就還在了解」。

他劇中有向莫允雯求婚畫面，被問有沒有自己想要的求婚橋段？他說現在想這個還太早，目前也沒有幻想過。感情生活空白6年的他，這些年感情觀是否有改變？他說「我也還在感覺中」、「還是順其自然」。至於和張鈞甯是否以結婚為前提交往？「最理想的方向是這樣。真的是順其自然」、「如果有好消息再跟你們分享。現在以工作為主。」

訪問最後，突然被問前女友楊丞琳結婚了，邱澤當場愣住，傻了幾秒鐘後接著說：「恭喜，祝福她！」

邱澤帥氣現身宣傳《用九柑仔店》。（陳俊吉攝）

邱澤今與曾英庭、高炳權兩位《用九柑仔店》導演一起現身，兩位導演不時要跳出來幫擋記者的關於感情話題的提問。記者會現場也播放邱澤即將現身的第七集精彩片花，邱澤劇中向莫允雯甜蜜求婚，兩人即將一起幸福，「但在離幸福最靠近的一刻，一瞬間全部化為烏有」，因為劇中邱澤發現莫允雯媽媽丁國琳的同居人，竟然偷拍莫允雯洗澡，憤而痛毆他，兩人一陣激烈衝突生死肉搏，最後他失手將對方推下樓，背負殺人罪名而入獄，等做完牢，再歷經一段辛苦奮鬥過程，又回到台灣。

邱澤與曾英庭、高炳權兩位導演一起現身宣傳《用九柑仔店》。（陳俊吉攝）

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