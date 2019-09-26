阿根廷最具「影響力」男星吉勒摩法蘭賽拉（Guillermo Francella），最近在喜劇片《計高一籌》飾演八面玲瓏的畫廊經紀人亞瑟羅，能將江河日下的畫家名聲炒成如日中天；更讓一文不值的倉庫畫作，成交價直飆7位數美金。有趣的是，片中他還「賜死」畫家老友倫索，藉詐死話題大炒遺作，進帳4億台幣，其實為幫老友還債養病，讓觀眾看得既好笑又感動。

吉勒摩法蘭賽拉是阿根廷最有「影響力」的影帝，舉凡重量級電影如《謎樣的雙眼》、《大犯罪家》、《賭命大富翁》都有他的演出，並以《大犯罪家》連奪阿根廷、巴西及西班牙影展等3座影帝大獎，台灣觀眾對他毫不陌生。吉勒摩法蘭賽拉在喜劇《計高一籌》中，飾演精明幹練的畫廊經紀人，原本對畫家好友倫索的作品失去信心，卻因他突然失智，瞬間靈感大發，決定讓好友「詐死」，趁機大炒「遺作」。兩人在得手4億鉅後，遠赴阿根廷北方海拔3000米的胡胡伊山逍遙隱居。

吉勒摩法蘭賽拉在喜劇片《計高一籌》飾演八面玲瓏的畫廊經紀人亞瑟羅。（海鵬提供）

這部描述藝術品炒作的電影《計高一籌》，是阿根廷青年導演加斯頓杜帕拉特（Gaston Duprat）最新代表作。該片在阿根廷票房衝破2億台幣，狂吸70萬觀眾欣賞，並獲得空前好評。劇情描述亞瑟羅（吉勒摩法蘭賽拉 飾）是畫家倫索（路易斯布蘭多尼Luis Brandoni 飾）老友兼經紀人，卻老被人氣驟降、又愛跟他作對的倫索氣得半死。有天倫索發生意外、命在旦夕。亞瑟羅一邊照料他，竟一邊策劃瘋狂炒作，要讓老友畫作、一夜間重返藝術之巔。電影10月9日在台上映。

(中時 )