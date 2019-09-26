華山基金會官田愛心天使站舉辦7周年感恩茶會，教導長輩手繪自畫像。（劉秀芬攝）

華山基金會官田愛心天使站舉辦7周年感恩茶會，邀在地受服務長輩出門走走，一起同樂。（劉秀芬攝）

華山基金會官田愛心天使站26日上午於南廍里活動中心舉辦7周年感恩茶會，邀請在地的老人家一起同樂，也教導長輩手繪自畫像，讓長輩透過描繪自畫像回顧人生，讓阿公阿嬤們釋懷過去、正向面對未來，找回晚年生命的價值與意義。

活動開場由義工們帶來「你是我的花朵」帶動跳，讓長輩們活動一下筋骨，官田區公所區長顏能通、南廍里里長李清林、二鎮里里長陳麒麟及地方議員代表也出席與長輩同樂，場面溫馨又熱鬧。

為鼓勵長輩活用觀察力、記憶力與創造力，曾是街頭藝人的官田站站長張藝耀帶領長輩手繪自畫像，畫下自己人生中最難忘的回憶和故事，希望將不快樂及遺憾放下，輕鬆感受社會上的溫暖，更樂觀過生活。

「我已經20年沒有拿筆了」，蔡鍾阿嬤用著不靈敏的手賣力地畫出自畫像；陳阿嬤則將自己畫成一隻魚，希望自己能像魚一樣自由自在地悠遊；已獨居近20年的歐阿嬤，害羞的畫出自己的特色捲捲的頭毛，她也感謝基金會多年來對她的關懷。

華山基金會官田愛心天使站目前服務44多位長輩，提供年節關懷、陪同就醫、餐食服務、居家環境改善、促進社會參與等服務，但官田區志工只有5人，希望社會大眾踴躍認助常年服務經費外，也能報名參加志工，一起守護在地弱勢長輩。

(中時 )