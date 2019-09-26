日前天空突然烏雲密布，下起了一陣大雨來，一名菲律賓籍男子約瑟夫（Joseph 30歲）帶著妻小跑進台中市警局第四分局春社派出所內躲雨，員警見狀上前關心，知道他們要搭公車，但雨勢很大，又有2個小孩，便載他們到附近公車亭等公車，有趣的是過程中，二大人不諳中文，反倒是其9歲的兒子中文流利，扮起溝通橋樑，溫馨有趣。

日前下午4時30分許，約瑟夫帶著二個小孩與妻子到彩虹眷村玩，沒想到天空不作美，突然下起了大雨，四人很快就成了落湯雞，只好躲進了春社派出所內，經員警了解他們正要搭公車回飯店，詢問該到哪搭公車、要搭幾號等等，由於雨勢不小，員警主動用巡邏車載他們到公車站，溫馨舉動讓約瑟夫一家都倍感溫暖。

有趣的是，過程中因二父母不諳中文，反倒是他們9歲的兒子Joe居然中文流利，當起父親與員警溝通的橋樑，古靈精怪的喬言語詼諧，逗得大家哈哈笑，化解了異國的陌生感，約瑟夫表示請了一個長假，帶孩子來台自由行，培養他的國際觀，在菲律賓有特別讓兒子學習中文，這次除讓他練習中文外，還感受到，傳說中的台灣人情味。

春社派出所長江松泳表示，彩虹眷村為本轄知名景點，總是吸引世界各地遊客，員警竭誠以待，用心維護治安交通安全，希冀旅客都能安心旅遊，留下美好的回憶。

(中時 )