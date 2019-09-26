美國總統川普疑今年7月與烏克蘭總統澤倫斯基通話時，施壓對方調查民主黨政敵拜登，引發民主黨在美國眾議院啟動彈劾調查。白宮今天公布電話內容節本，曝光許多細節。

在節本裡，川普直接要求澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）調查他的民主黨對手拜登（Joe Biden）、拜登之子韓特（Hunter Biden）與烏克蘭天然氣公司的業務往來及一名烏克蘭檢察官。內容也顯示，川普還就拜登以外的其他事項請澤倫斯基「幫忙」，並批評美國盟友及前美國駐烏克蘭大使。路透社整理出相關要點。

● 什麼忙都沒幫 川普痛批梅克爾

川普說：「我會說我們替烏克蘭做了很多事，我們花了很多力氣跟時間，比歐洲國家做得還多，他們應該要做得比現在更多來幫你們。德國幾乎什麼也沒幫，只會說空話，而我認為這是你們真的該去問他們的事。我跟梅克爾交談時，她提過烏克蘭，但什麼也沒做。」

但根據路透社7月報導，歐洲聯盟（EU）事實上從2014年開始，總計提供烏克蘭33億歐元（約新台幣1121億元）的財政援助，是對非歐盟國家提供的最高金額。

● 澤倫斯基承諾軍購

澤倫斯基則說，他計劃購買更多由美軍研發、現由雷神（Raytheon）及洛克希德馬丁（Lockheed Martin）生產的標槍（Javelins）反戰車飛彈。

澤倫斯基說：「我也想感謝你們對這個地區防禦的強力支持，我們準備好為下一步繼續合作，確切地說，我們幾乎準備好為了國防，向美國購買更多標槍。」

● 資安公司助查俄國網攻 川普反請烏克蘭查業者

前美國聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）2017年1月告訴國會，美國資安公司CrowdStrike是協助美國情報官員調查的3家公司之一，並做出俄羅斯情報人員曾駭入民主黨全國委員會（DNC）的結論。

川普告訴澤倫斯基：「我希望你們幫個忙。因為我國發生很多事，而烏克蘭對此了解很多，我想請你們從烏克蘭這端查明整個情況，他們說Crowdstrike…伺服器，他們說烏克蘭有。」

澤倫斯基正面回應，並說：「我也計劃讓身邊都是不錯的人。對這場調查，我以烏克蘭總統的身分保證，所有內容會公開並坦誠地完成。」

● 居間美烏聯繫 川普竟找私人律師

川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）沒有任何公職，代表他沒有像其他高階白宮幕僚一樣，有經過美國聯邦參議院的審查，不過他仍以美烏關係關鍵人物的身分，在電話中多次被提及。

澤倫斯基在通話中說，他的辦公室與朱利安尼保持聯繫，「我可以親自跟你說，我的其中一名助理才剛跟朱利安尼先生談過，而我們非常希望朱利安尼先生能來烏克蘭一趟，他一到烏克蘭，我們會馬上見面。我只是想再度向你確保，你在我們這裡只有朋友。」

川普也提到朱利安尼並說：「他曾經是紐約市市長，是個好市長，而我希望他能打給你。我會請他跟司法部長都打給你。朱利安尼非常了解發生的情況，他是非常有能力的人。」川普又兩度表示，他會叫朱利安尼及司法部長巴爾（William Barr）致電，把政府公職與私人律師攪和在一起。

● 稱自己住過川普大樓 澤倫斯基套交情

澤倫斯基說：「我想告訴你，我也有幾個住在美國的烏克蘭朋友。事實上，我上次去美國時，住在紐約中央公園附近，我住在川普大樓（Trump Tower）。我希望未來再見到他們。」

川普大樓並非川普旗下飯店，而是公寓住宅。澤倫斯基此言暗指，有烏克蘭公民在該處買房。

● 雙方想查前美國駐烏克蘭大使

談及5月突遭撤職的前美國駐烏克蘭大使尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）時，川普說：「前美國大使，那個女人，沒什麼好事，而她在烏克蘭處理的也都不是好事，我只是想讓你知道這點。」

澤倫斯基說：「我想請教，您是否有其他資訊可提供我們，這會對我們的調查非常有幫助。我記得她的名字好像叫尤凡什麼的，你是第一個告訴我她是個差勁大使的人，這真是太好了，因為我百分百同意。」

川普聽到後又回說，他會讓朱利安尼跟巴爾「打過來」，以找出事情真相。

(中央社)