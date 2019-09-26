在多倫多影展拿下觀眾票選獎的電影《兔嘲男孩》（JO JO RABBIT）由紐西蘭名導塔伊加維迪提自導自演，並號召一票好萊塢巨星參與演出，包括山姆洛克威爾、「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森、瑞貝威爾森、《冰與火之歌：權力遊戲》阿爾菲艾倫，及《哈比人：五軍之戰》湯瑪遜麥肯錫等。劇情極盡嘲諷二戰納粹主義之能，讓看似偉大的愛國情操，在導演的鏡頭下，變成一段段荒謬可笑的諷刺喜劇，為觀眾帶來不同以往的二戰電影。

山姆洛克威爾（左起＿、史嘉蕾喬韓森等人皆參演。（福斯提供）

導演維迪提所扮演的是片中主角10歲小男童的幻想好友希特勒，但他本身卻擁有猶太人血統，就連前導海報及預告片中出現的勝利手勢，也埋藏著該片濃厚的諷刺本質，一部假歌頌納粹的電影卻出現希特勒死對頭邱吉爾的經典勝利手勢，細膩鋪成只為酸盡納粹主義，但也因將嚴肅且敏感的題材，透過詼諧輕鬆的手法，讓該片在多倫多影展上一炮而紅。

多倫多影展的觀眾票選獎在近幾年與奧斯卡評審團的口味趨近，自2008年至今，該獎所評選出的11部電影中，有10部皆順利提名奧斯卡最佳影片，當中更有4部拿下金獎，包含去年的大贏家《幸福綠皮書》，以及先前包括《自由之心》、《王者之聲：宣戰時刻》、《貧民百萬富翁》等。電影將於2020年1月3日在台上映。

(中時 )