新北市中和警分局偵查隊小隊長江明松8月在中和區查緝毒品案時，遭42歲謝姓毒品通緝犯開車衝撞，導致江員右腳開放性骨折。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和警分局偵查隊小隊長江明松8月在中和區查緝毒品案時，遭42歲謝姓毒品通緝犯開車衝撞，導致江員右腳開放性骨折。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和警分局偵查隊小隊長江明松8月在中和區查緝毒品案時，遭42歲謝姓毒品通緝犯開車衝撞，導致江員右腳開放性骨折。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和警分局偵查隊小隊長江明松8月在中和區查緝毒品案時，遭42歲謝姓毒品通緝犯開車衝撞，導致江員右腳開放性骨折。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和警分局偵查隊小隊長江明松8月在中和區查緝毒品案時，遭42歲謝姓毒品通緝犯開車衝撞，導致江員右腳開放性骨折，江員仍忍痛完成任務，逮捕謝嫌後查獲毒品等證物。江員送醫後經手術5個多小時、住院1周後順利出院，新北市警察局長陳檡文贊許他的英勇事蹟，足為警察執法典範。

中和警分局 8月23日接獲線報，江明松率隊前往中和區員山路某汽車旅館查緝毒品案，豈料，查緝過程中，謝嫌突然駕車高速衝撞企圖逃逸，導致江員右腳開放性放骨折，江員忍痛與其他隊員順利逮捕謝嫌，查獲毒品海洛因5.06公克、安非他命19.37公克。

江員被送往雙和醫院急救，經骨科醫師黃裕閔團隊全力搶救，歷經5個多小時手術，住院1周順利出院。

陳檡文、新北市刑警大隊大隊長黃壬聰、顧問團總顧問曾景煌、新北市刑警大隊義刑第二中隊中隊長郭金興、甄啟剛、顧問團團長方世宗、義刑直屬二中隊團長張炎明等先後前往探視及打氣，贊許他英勇事蹟足為警察執法典範。

中和警分局分局長林故廷表示，毒品危害社會治安甚鉅，查緝毒犯正是警察天職，警方將努力查緝、杜絕不法。

(中時 )