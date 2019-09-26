陳瑞敏接受立委詢問畫面。(記者季節攝)

審計長被提名人陳瑞敏今日赴立法院接受立委詢問，然而被國民黨籍立委賴士葆問到是否願意將前瞻計畫第一期特別預算實現率過低的政府部門首長，依法送交監察院懲處時，卻不願意承諾，只宣稱還不了解事實，因此被賴士葆痛批把審計長職位政治化，「讓我瞧不起你」。

賴士葆指出，前瞻第一期特別預算總共1070億元，當中預算實現率表現最差的是衛福部，僅22.87％，再來是客委會23.63％、環保署29.6％、行政院35.8％、原住民委員會47.65％，按照前瞻特別條例第10條，執行率不到8成，要把單位主管送監察院懲處，陳瑞敏若就任審計長要不要送？

陳瑞敏回稱，第10條有前提，是在發現因公務人員違法失職，而致工程進度未達預定進度8成的狀況下才要送。但賴士葆隨即補充，依照審計法69條，審計機關考核各機關績效，如認為效能過低，除通知上級機關之外，應報告監察院，3成是否效能過低？

對此陳瑞敏表示，很多事情是可以解決的，審計部會和各機關共同努力。這樣的說法讓賴士葆很不滿意，他指出依照審計法就是要報告監察院，這幾個單位擺明就是擺爛，而陳瑞敏卻這樣回答，把審計長職位政治化，「讓我瞧不起你」，他再次詢問陳瑞敏要不要送監察院？陳瑞敏回稱涉及個案，他還沒有了解整個事實。

賴士葆表示，陳瑞敏如果說查過屬實一定會送，他可以接受，但陳瑞敏不是，料定民進黨會讓他過關就擺爛，他應該尊重法律專業，不要屈服政治，從這次的質詢顯示他一切都在看政治。

(中時 )