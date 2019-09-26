為推廣自動化智慧機場服務，桃園機場公司將在10月舉行「Smart出國真輕鬆 報到託運通關一路通」推廣活動，只要使用自助報到、自助行李託運、自動通關以及行李宅收服務其中一項者，就可參加抽獎活動。

機場公司副總經理洪玉芬表示，機場各項智慧化服務是世界趨勢，以桃機為例，多元化自助報到幾乎已經是飛行常客必備條件，包括航空公司網路報到、手機APP報到、機場捷運A1站及兩航廈的自助報到機，多元化的自助報到模式，讓旅客省下在櫃檯排隊的時間。

機場公司統計，位於第二航廈、去年底上線的自助行李託運服務系統，今年暑假平均每日處理超過2500件行李，佔第二航廈總行李件數約7％，有效地紓解原本報到櫃檯的作業壓力。

此外，內政部移民署自2011年開始推廣的自動查驗通關(e-Gate)系統，至今已累積將近9千萬使用人次，成效驚人，使用過的旅客對於自動通關的便利性莫不留下深刻印象。

機場公司說，只要在10月份新申辦e-Gate的旅客都可以獲得活動票券參加抽獎，另外，桃機也邀請出差小達人關韶文與Youtuber劉沛合作拍攝「4步驟快速出國，請你跟我這樣做」趣味網路影片，分享影片並留言機場智慧化服務優點的民眾也可獲得抽獎資格；最後，旅客可以在活動指定立牌前拍照，上傳至社群網站並標上活動專屬hashtag，就有機會加碼抽到沖繩來回機票，歡迎旅客參加。

(中時 )