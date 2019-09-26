高市勞工局前進18校園話劇宣導「求職防騙」。（勞工局提供／柯宗緯高雄傳真）

求職詐騙、陷阱層出不窮，高市勞工局為讓青年學子及早建立求職防騙觀念，今年4月起陸續在文山高中、高雄高工、樹德家商、義守大學與文藻外語大學等高中職、大專院等18所學校，舉辦「求職防騙話劇巡迴宣導活動」，邀請劇團透過活潑生動的演出，以提升學子求職警覺性。25日蘇俊穎木偶劇團至高苑工商演出，獲得現場1500名學生熱烈迴響。

勞工局表示，許多青年學子會利用平常閒暇或假期打工，對於初次踏入職場或求職新鮮人而言，面對五花八門的求才廣告及不斷推陳出新的求職詐騙陷阱，更需要多加注意。

近期就有接獲勞工投訴公司假借徵才之名，對求職員工強制推銷產品；或要求員工提供信用卡、金融卡、身分證等重要個資，甚至強制交由雇主保管，以致發生盜領、盜刷等詐騙案件，甚至淪為犯罪集團的洗錢工具。

為了宣導求職防騙案例，讓勞動權益概念深入高中職、大專院校，勞工局今年規劃辦理18場次「求職防騙話劇巡迴宣導活動」，內容以「面試陷阱」為主軸，提醒青年學子在短期打工或求職的過程中慎防詐騙，及注意如何保護自身安全，避免淪為詐騙集團的工具，。

另外，也提醒青年學子們謹記「3必問、5必看、7不為之357原則」與就業隱私的重要性，求職民眾如有相關問題，可撥打求職防騙申訴專線07-8124780，以維護求職權益。

此外，勞工局於「小勞男孩向前行」臉書粉絲團將不定期有各場活動成果花絮及留言抽全聯禮卷等好康，歡迎市民朋友踴躍參與。

(中時 )