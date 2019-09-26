外貿協會紐澳菲貿訪團今天在馬尼拉舉辦洽談會。台灣保養品業者說，菲國廠商對天然原料和有機成分很感興趣，他們也發現消費者對美白「真的是滿瘋狂的」，潛藏很多商機。

中華民國對外貿易發展協會紐澳菲貿易訪問團昨天抵達馬尼拉，今天舉辦洽談會，明天將參訪菲律賓企業，預定28日返台。

外貿協會市場拓展處亞太組專員謝冠蘋說，政府近年來推動新南向，菲律賓是很受歡迎的市場，因為菲國民眾消費力強，市場成熟度高，「像美妝保養品，大部分廠商對菲律賓市場都很感興趣」。

她表示，菲律賓消費者喜歡美白類產品，台灣業者有很多機會，但菲律賓國內也有很多規範，「這個市場要進來可能還要一段時間」。

主打天然精油和護膚品的台灣保養品牌行銷總監花詩婷說，他們去年曾跟隨貿協訪問團來到菲律賓，看到很多商機，所以決定今年再來一次。

她表示，菲律賓廠商對天然原料和有機成分很感興趣，消費者則偏好美白、抗老成分。來菲律賓推廣後，經銷商今年已經在SPA水療和美容館販售他們的保養品，美白面膜也在菲律賓開賣，尤其是美白產品，消費者「真的是滿瘋狂的」。

菲律賓六角保健公司（Hexagon Healthcare Corp.）行銷經理巴德納（Melvyn Padernal）告訴中央社記者，市面上的美妝保養品越來越多，消費者選擇時，更著重產品的使用體驗，因此他們希望藉由參加洽談會，引進經醫學測試證實具有美容效果的產品。

(中央社)