新北市萬里國小今（26）日舉辦「老師，謝你了」敬師活動，提前為老師歡慶教師節。（萬里國小提供／葉書宏新北傳真）

新北市萬里國小今（26）日舉辦「老師，謝你了」敬師活動，提前為老師歡慶教師節。（萬里國小提供／葉書宏新北傳真）

新北市萬里國小今（26）日舉辦「老師，謝你了」敬師活動，提前為老師歡慶教師節。（萬里國小提供／葉書宏新北傳真）

新北市萬里國小今（26）日舉辦「老師，謝你了」敬師活動，提前為老師歡慶教師節，除引進勞工局舒壓按摩，另外經由學生提案，邀請在地蛋糕甜點品牌「亞尼克」共同響應，贈送老師咖啡及蛋糕，校方也精心製作敬師影片，咖啡、甜點加按摩，讓校內老師大呼「超有感」。

活動規畫以「老師，謝你了」為設計主軸，由學校行政團隊及學生錄製祝福影片揭開序幕，行政團隊訴說對老師平時辛勞的感謝，另輔導處在校內隨機尋找學生拍攝老師的祝福。老師課餘時間享受完按摩後，悠閒的敷上未來美8分鐘面膜，最後由校長莊朝欽及家長會會長王傑倫帶領學生到各班逐一送上咖啡及蛋糕，讓平日辛苦的老師充分感受到學校及家長對老師的感謝。

輔導主任陳雨虹表示，一直希望可以給辛苦的第一線教師們一個難忘的教師節，行政團隊從暑假期間就開始集思廣益籌備敬師活動，除搭配視障按摩師到校服務，讓老師不必走出校門就能舒壓放鬆，緩解疲憊趕走壞心情！

學生得知敬師活動，提議邀請在地知名蛋糕甜點共同響應，贈送老師咖啡及蛋糕，學生王至聖說：「看到老師幸福的表情，真的感到好開心」。老師莊郁慧表示：「收到咖啡及蛋糕的當下，讓人感動到有淚崩的感覺」。

活動現場播放新北市政府教育局首次與Youtuber金魚腦和「最神秘的饒舌新星」Pony5ibe跨刀合作，打造全新單曲MV《謝你了》。讓老師充分感受到行政團隊及學生舉辦照次活動的用心和巧思，一起為教育奉獻的老師們的說聲教師節快樂！

(中時 )