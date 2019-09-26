苗栗縣大湖鄉推出「悠遊小鎮玩大湖」活動，薑麻園也列入行程中。〔謝明俊攝〕

苗栗縣大湖鄉推出「悠遊小鎮玩大湖」活動，薑麻園也列入行程中。〔謝明俊攝〕

馬拉邦山、薑麻園…等是苗栗縣大湖深度旅遊的景點，大湖鄉公所為推動客庄小鎮漫遊，將自然景觀融入地方人文特色，規劃推出「悠遊小鎮玩大湖」的活動，共有2種旅程，分成10梯次進行，行程包括了美麗景點及特色客家美食，為了確保行程精緻，每梯次名額都限額20人，歡迎大家踴躍報名。

大湖鄉風光旖旎，有歷史人文以及壯闊秀麗的自然環境，並可體驗傳統的農村生活。大湖鄉公所為讓遊客體驗自然景觀及地方人文及文史特色，以遊程串聯各項觀光資源，規劃「悠遊小鎮客庄大湖走步道」、「悠遊小鎮小農體驗玩大湖」兩條遊程，帶領旅客體驗休閒農業、走訪山林古道、登高觀雲海，細細品味大湖深度旅遊。

其中，像是馬拉邦山、薑麻園、大窩山，都是適合深度旅遊的景點，大湖鄉公所為此活動還特別邀請美食、旅遊部落客及youtuber搶先踩線探訪，透過生態導覽、DIY體驗、品嚐在地特色餐點，帶領民眾深度體驗客庄小鎮旅遊，將大湖不同的玩法推薦給更多民眾！

大湖鄉長胡娘妹表示，大湖以「草莓王國」享譽全球，除了草莓之外，一年四季都有不同的旅遊特色，春天賞桐嚐客菜、夏天賞螢採蔬果、秋天登高賞楓紅、冬天採薑泡溫泉，還有柑橘、桃李、尊梨等農特產，鄉長誠摯邀請大家一同上山下鄉發現大湖之美，感受休閒農業的魅力，「來大湖必幸福」！

這次「悠遊小鎮玩大湖」有兩種遊程，共分成10梯次，每梯次限量20位民眾參加，即日起開始接受報名至11月11日，或額滿為止，詳情可上活動通網站（https：／／www.accupass.com／event／1908150217491448799866）報名與了解。

(中時 )