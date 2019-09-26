海巡署中部分署第四岸巡隊布袋商港安檢所25日執行貨輪貨物安檢勤務時，查獲疑似來自大陸的電子菸油。（海巡署第四岸巡隊提供）

海巡署中部分署第四岸巡隊布袋商港安檢所25日執行貨輪貨物安檢勤務時，查獲疑似來自大陸的電子菸油18罐，共計約540毫升，全案依違反藥事法函送主管機關裁處。

第四岸巡隊表示，昨天晚上在布袋商港執行擴大安檢勤務時，發現往來布袋、澎湖的貨輪裝載貨物中，有一盒外觀有大陸簡體字且包裝破舊包裹，安檢人員直覺可疑，查驗後發現裡面有罐裝疑似電子菸油18罐，每罐容量30ml，罐身標示及成份說明均為簡體字，因註明含有尼古丁，後續由嘉義縣衛生局帶回進行鑑驗。

依食品藥物管理署103年說明，電子菸或電子霧化器產品如含有尼古丁或其他藥品成分以藥品列管，需進行查驗登記；若未取得許可證而製造、輸入則屬偽藥或禁藥，經查獲違法製造、輸入者，依藥事法第82條規定，處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1,000萬元以下罰金；若未經核准擅自販賣、供應或意圖販賣而陳列者，依同法第83條規定，處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金。

(中時 )