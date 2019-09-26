為提高議會質詢效率，高雄市議會議事日程經黨團協商後採「抽籤質詢」，遭質疑壓縮議會質詢權益。對此，高雄市議會在臉書發文澄清，比較6都「市長施政報告與質詢」議程，高雄市議會每位議員有15分鐘、黨團有30分鐘可對市長韓國瑜提出質詢，議員與議會黨團的權益優於其他5都議會。

高雄市議會強調，高雄市議會創會迄今，議事日程表定開會、散會時間未曾變動，此與維護議員質詢權益無關，至於「市長施政報告與質詢」2天議程能容納多少議員發言，各黨團可以再提出黨團協商進行討論。

高雄市議會公布6都議會質詢時間比較表，證明高雄市議員的質詢時間最充分。（圖／高雄市議會臉書）

比較六都議程安排，高雄市議會「市長施政報告與質詢」議程進行2天，每位議員質詢15分鐘，並在第1天上午安排黨團質詢，比起台北市2個下午(合計1天時間)議程每人6分鐘質詢時間、新北市1天議程每人質詢6分鐘、桃園市1天議程每人10分鐘、台中市1天議程每人5分鐘及台南市1天議程，高雄市議員質詢市長的時間最為充分。

另在議員市政總質詢、部門業務質詢時間，高雄市議員質詢時間也多於其他六都，有關散會時間，高雄市議會表定為下午6時，除台北市議會表定6時30分外，比其他議會分別表定5時30分及5時散會，高雄市議員問政權益亦最受保障。

早先民進黨議員康裕成對媒體表示，9月26、27日市長施政報告與質詢議程如果採準時散會，由於有66位議員每人質詢可能不足15分鐘，將影響議員問政權益。另外，市議員李喬如質疑準時散會是為市長韓國瑜護航，林智鴻議員擔憂韓市長可能在市政總質詢期間請假。

(中時電子報)