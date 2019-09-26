苦苓發聲明道歉。（圖／翻攝自苦苓臉書）

知名作家苦苓今年5月在政論節目中驚曝網紅「館長」陳之漢去年選前找韓國瑜現身直播前，「某某黨送錢去給他」，又說：「我不知道他有沒有收，但是他就改口了」。收錢挺韓的指控讓館長在直播中氣哭，今(26日)苦苓在臉書貼出道歉聲明，正式向館長致歉，網友回應：「言多必失，戒之戒之」。

苦苓今年5月15日上《鄭知道了》時，提到館長去年訪問韓國瑜，「過了不久後，他（館長）訪問韓國瑜，從此一砲而紅，在他訪問韓國瑜之前，某某黨，送錢去給他，（苦苓拍黃子哲的肩膀），不是你們這個黨，某某黨送錢去給他，我不知道他有沒有收，但是他就改口了，跟著韓國瑜說高雄又老又窮，高雄新崛江怎麼樣」。

而館長隨後在直播中反擊，強調無法接受汙辱，這5年來他做了其他人做不到的事，卻被別人指拿別人錢，揚言已聯絡律師準備提告。今苦苓在臉書貼出道歉啟事，表示：「本人王裕仁於民國108年5月15日於政論節目『鄭知道了』描述不實之言論，又於Facebook網站上，以個人帳號(苦苓(王裕仁))撰述內容不實之文字，實已侵害成吉思汗健身俱樂部館長陳之漢之名譽權甚鉅。本人承諾絕不再犯，特此致歉。道歉暨聲明人：王裕仁」。

對此，網友紛紛表示：「館長看到這道歉文~應該會撤告吧？」、「錯了就改，誤傷人就道歉，沒啥大不了的」、「知耻近乎勇，有士大夫的風範」、「敢做敢當，勇於認錯 」。

(中時電子報)