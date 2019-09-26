網路紅人「A＋虎媽」po文指控，24日她在汀洲路遭人打傷，前往警局報案時，值班員警「滑了2分鐘手機」沒理她，中正二警分局26日公布當天值班台畫面，顯現報案人一步入警局，值班的吳姓員警不到3秒鐘，就抬起頭來準備處理，澄清當事人的說法與事實有出入，員警絕無滑手機不理會的狀況。

中正二分局公布錄影畫面反駁女網紅指控。(陳鴻偉翻攝)

「A＋虎媽」的文章引發社會嘩然，對此警方表示事實與她說法不符，當天承辦員警也前往她的臉書回應，表示：「我就是值班警員，當下原po來派出所說被一名精神異常女士攻擊，我大概知道是誰了。」

「我在滑手機是要找line群組精神異常女子的照片給原po指認，然後我也跟原po解釋備案只是派出所這邊做紀錄而已沒有法律效益，如果要報案需要驗傷正式提告，派出所都有錄音錄影，我是不是有跟原po說都有證明的。」

為還原真相，中正二警分局下午公布當天的派出所監視器，畫面顯示「A＋虎媽」走進警局約3秒鐘，吳姓員警隨即抬頭看她，接著當事人陳訴遭攻擊狀況，員警也開始解釋相關的處理方式。

中正二警分局表示，整個過程與當事人的說法確有出入，員警絕對沒有低頭滑2分鐘手機的情形，至於攻擊的婦人警方已鎖定對象，近期內會通知她到案說明。

(中時 )