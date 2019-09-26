讚！總太集團旗下永福地產組隊參與「Spartan Race斯巴達障礙跑競賽」，全員發揮運動家精神，順利完賽。（盧金足攝）

總太集團旗下永福地產，大力支持「2019年中區大學運動聯盟籃球聯賽」，為台灣籃球運動賽事出一份心力。（盧金足攝）

運動大受歡迎，企業也響應運動風潮！總太集團贊助「2019年中區大學運動聯盟籃球聯賽」，讓企業的力量與賽事共同向上發展，也舉辦社區運動會，維繫住戶好情誼，而運動風氣不僅從社區盛行，從企業內部吹起運動風，總太集團旗下永福地產團隊參與「Spartan Race斯巴達障礙跑競賽」，培養團隊合作，激勵員工志氣，強化企業核心。

總太集團深耕台中27年，總太集團主席吳錫坤憑藉努力與社會資源的幫助，白手起家，集團始終遵循創業初心，落實企業社會責任。

企業贊助為台灣籃球運動盡一份心力，總太集團大力支持「2019年中區大學運動聯盟籃球聯賽」，聯賽開幕戰24日在台中科技大學體育館舉行，總太地產董事長翁毓羚到場擔任開球嘉賓，為比賽揭開序幕，培育更多台灣體壇的傑出選手，提供選手發揮的舞台。

總太地產在社區中則以「共好」為理念，為凝聚住戶向心力，特舉辦社區運動會，透過健康生活，進一步加深鄰里情感。

將健康生活提倡至企業內部！總太集團旗下永福地產團隊身體力行，組隊參與全球障礙路跑指標「Spartan Race斯巴達障礙跑競賽」，賽道總長5公里，沿途設置20項障礙挑戰關卡「跑、跳、擲、攀爬、匍匐前進」等，需團隊合作才可完成所有挑戰，過程中透過鍛鍊個人心智與良性競爭，能真正了解團隊合作的意義與價值。

專案經理吳尚杰表示，「一個優質的建案，就是要一群運動健將來支撐，一個人可以跑很快，但要一群人才有辦法完成各種障礙，競賽中考驗體力、耐力、意志力，不過彼此懷抱共同目標，就不會被重重關卡打倒。」

(中時 )