美國海軍剛剛完成GQM-163A「郊狼」(coyote)超音速靶彈的的首次測試，這場試驗是在航太總署的沃洛普斯島飛行中心(Wallops Island)進行的，這型靶彈相當重要，它能模擬敵方的超音速掠海飛彈，推進美軍防範此類威脅的防禦系統。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，9月12日，美國海軍空中目標計劃辦公室與多個研究單位合作，發射了2枚GQM-163A靶彈，展示它們做為目標物的作戰模擬性能，未來美國海軍艦隊飛彈演習（MSLEX）將會愈來愈容易見到它。

空中目標計劃辦公室副項目經理特雷希‧卡佛(Tracy Carver)說：「這場測試確立了未來飛彈試驗的新項目，我們會努力提供最先進的訓練和武器，以保護我們的艦隊、水手和國家安全。」

GQM-163A是一種超音速目標，由軌道科學公司（Orbital Sciences Corp)、波音公司合作研發，全長9.5公尺，彈徑35公分，第一節固態火箭引擎推進，本體是衝壓式進氣引擎。有效飛行距離84公里，飛行速度在2.6~3.2馬赫之間，可有效模擬超音速掠海反艦飛彈，用於艦隊訓練，以及艦載自衛系統的測試和評估。

(中時電子報)