審計長被提名人陳瑞敏今日赴立法院接受立委詢問，國民黨籍立委許毓仁質疑在民進黨執政邦交國持續遞減下，外交部的機密預算卻越編越多，詢問陳瑞敏金援外交是否該限制比例和限額？陳瑞敏同意可以針對許毓仁的建議加以檢討。

許毓仁首先質疑，包括索羅門等國跟我們斷交後，我們昔日援助他們的錢，審計上是否認定虧損？因為要不回來了。而目前可能斷交的各友邦，包括吐瓦魯、諾魯、海地，過去我們金援45億元海地協助蓋電廠，陳瑞敏將來是否以審計長觀點提醒外交部要針對外交金援風險管控？

陳瑞敏回稱審計部希望邦交鞏固。但許毓仁接著指出，2017年外交部機密預算4.6億元，2018年機密預算大幅增加到15.7億元，但是邦交國越來越少，金援外交是否該有限制比例和限額？

陳瑞敏表示這些外交是對我們國家相當重要的事情，這方面審計部會盡量尊重外交部。但許毓仁質疑過去邦交國比較多的時候也是這些錢，現在邦交國越來越少，錢反而編的越來越多，因此是否從財政紀律上看應該管控？陳瑞敏表示：「委員這樣的指導和建議，是可以檢討的」許毓仁回稱，希望陳瑞敏接任審計長時，能清楚將這些觀點表達給外交部，因為陳瑞敏是國家財政守門員。

(中時 )