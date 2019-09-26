有「草莓王國」之稱的大湖鄉，為冬季旅遊首選體驗採果樂趣。（何冠嫻攝）

客家委員會配合「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」辦理，「369浪漫客庄秋冬遊」電子旅遊券專案，苗栗縣政府文觀局為讓縣內18鄉鎮觀光產業並進發展，網羅符合資格店家申請加入，將於10月2日分別在頭份市、苗栗市、通霄鎮舉辦店家募集說明會，鼓勵在地商家響應，帶動客庄旅遊與經濟發展。

客委會推出369浪漫客庄秋冬遊電子旅遊券專案，下載浪漫客App，完成登錄驗證，即可獲得600元電子旅遊券，使用期限至2020年2月底止。文觀局指出，遊客至全台11縣市、70個客家文化重點發展區，於「客庄友善店家」標章的餐廳、商店即可使用。

文觀局長林彥甫表示，縣內18鄉鎮市皆為客家文化重點發展區，盼藉活動帶動地方經濟，讓更多人造訪苗栗體驗客庄風情，因此為媒合縣內店家加入客庄秋冬遊行列，將於10月2日分別於10點在頭份市中山堂、下午1點苗栗市中正堂及4點在通霄鎮演藝廳舉辦店家募集說明會，讓遊客到苗栗能盡情使用電子票券優惠外，也能帶動在地經濟。

(中時 )