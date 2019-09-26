台南市議會今天召開程序委員會，針對議長郭信良退回明年預算，無視程序委員發言逕自宣布散會，民進黨團緊急召開記者會，嚴正譴責郭信良無限擴張議長職權，於程序委員會違法退回預算，公然挑戰法治國家的底線，要求「重新召開程序委員會」。

黨團總召林宜瑾表示，郭信良議長退回預算案，等於退回廣大市民福利，也退回蔡英文總統力推、地方不分藍綠引頸期盼的的多項重大前瞻建設，台南市民何其無辜，竟要成為議長擴權下的犧牲品。

林宜瑾指出，根據《地方制度法》，議會對預算案有「審議權」，但是沒有「退回權」，且依據《臺南市議會議事規則》規定，程序委員會並不負責預算案的實質審查，僅能處理編排議案等形式審查後送交大會審議。

林宜瑾說，法治社會強調分工，程序委員會和大會各有職責，程序委員會是僅由9人組成的寡頭會議，僅能負責形式審查、編排議案，沒有實質審查預算、甚至退回預算的權力。她強調，郭信良違反《地方制度法》，以個人意志剝奪其餘56位議員實質審查預算的權力，簡直是專制威權在台南復辟，行徑粗暴至此令人痛心錯愕。

針對郭信良議長以「收支不夠平衡」為由，宣布退回預算案且立即宣布散會。林宜瑾表示，「台南市的舉債在六都之中是第二少的」，且歲出用於前瞻計畫建設，如圖書館興建、岸內糖廠影視基地、赤崁文化園區等建設，以及警消人事費、危險加成及勤務繁重加給等經費增加8億2,038萬7千元、農路改善經費增加1億2,000萬元等等，皆屬於造福市民的重要支出。

民進黨團呼籲郭信良「重新召開程序委員會」。林宜瑾認為，預算牽涉公共建設和社會福利，對預算若有意見，可在大會及各聯審會中實質討論，讓57席議員針對有疑義的地方刪減調整；而絕非郭信良這樣違法擴權，以議長之尊包裹式否決所有預算，這種作法粗暴野蠻且對市民福祉極不負責任。

(中時 )