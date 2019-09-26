在今天（26日）大陸商務部舉行的例行發佈會上，新聞發言人高峰表示，中美在華盛頓舉行的副部級磋商，就共同關心的經貿問題進行了建設性的討論，雙方還認真討論了牽頭人10月份在華盛頓進行第13輪中美經貿高級別磋商的具體安排，目前雙方正在保持密切溝通，為高級別磋商取得積極進展做好準備。

高峰表示，近期中方企業正在按照市場化原則和世貿組織規則開展美國農產品的詢價和採購，並已經成交相當規模的大豆和豬肉，國務院關稅稅則委員會對這些採購予以加征關稅排除。中國對優質農產品的市場需求很大，中美兩國在農業領域互補性強，合作空間廣闊，希望雙方共同努力，採取實際行動，為合作創造有利條件。

高峰表示，美方於9月17日公佈了第9批對華加征關稅措施排除清單，中方對此表示歡迎。這有利於美國的企業和消費者，有利於中國企業，也有利於為磋商創造良好條件。

高峰強調，希望美方與中方相向而行，在平等和相互尊重的基礎上，通過對話磋商找到互利共贏的解決方法，這有利於中國，有利於美國，也有利於整個世界。

(中時 )