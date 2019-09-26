蔡英文總統民調穩定領先，不過民進黨籍立委和政黨支持度仍未相對抬升，蔡英文今天出席全國會計師後援會成立大會表示，距離選舉剩下100多天，有很多人想力圖扭轉情勢，她拜託大家堅定支持蔡英文，也要把政黨票投給民進黨。

蔡英文今天出席2020蔡英文總統連任全國會計師後援會成立大會，她說，執政團隊在剛開始的時候確定遇到一些困難，因為要幫台灣扎根、打地基，社會出現許多雜音，但這些努力都是要讓台灣的整體經濟可以往前走。

她說，台灣今年第二季經濟成長率已經超越韓國、香港跟新加坡，是四小龍第一，台灣總體經濟的表現被評為全球最穩定的一個。政府也很有勇氣的，在明年編了一個平衡的預算，這也是22年來的第一次，顯示這個執政團隊非常注重財政紀律。

蔡英文也提到，有會計師抱怨，被會計師簽證的企業，遭財政單位查核比例較高，多達一成，反倒是沒簽證的查核比例較低，有不公平情況，她不知道問題在哪裡，「但是我可以跟各位講，今天我們財政部長、人在現場，立法院副院長也在這裡，會想辦法讓它能夠合理化」。

蔡英文強調，距離選舉剩下100多天，未來一定會有很多的攻防，會有人想力圖扭轉情勢，這些過程當中，會有很多激烈的、甚至有些扭曲的競選手法，但是「拜託大家有信心，對蔡英文有信心，對台灣的民主有信心」，她呼籲大家一起團結所有力量，讓明年可以順利連的成功。

她說，這段期間對岸的中國一定是會想盡辦法介入台灣選舉，所以我要拜託大家幾件事情，就是要團結凝聚在一起，並且代為澄清假消息，還要記得一定要去投票。

蔡英文也一一介紹民進黨黨籍立委，呼籲大家支持，還有第三張票─政黨票，「一定要投給民進黨」。

(工商 )