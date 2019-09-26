蔡嫌持刀搶超商得逞後逃跑，警方在苗栗逮人將他壓制在地。（讀者提供／陳淑娥台中傳真）

豐原警方迅速破案，分局長黃永志頒發破案獎金。（豐原警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中蔡姓男子26日凌晨持刀打劫神岡住家附近超商，得逞千餘元後隨即返家，帶著妻小連夜騎機車往北逃，不到12小時，豐原警方迅速在苗栗逮人，當時蔡妻背著嬰兒載著一臉疲憊的蔡嫌，警方立即將他壓制在地，全案訊後移送法辦。

30歲的強盜通緝犯蔡姓男子，疑因缺錢花用，26日凌晨3時許，步行至住家附近神清路超商，持水果刀闖入並威脅店員，嚇得店員只能將收銀機內約1400元交給他，蔡得逞後揚長而去，立即返家帶著妻小一家三口騎機車往北逃。

警方立即組專案小組，連夜沿線調閱路口監視器及行車軌跡，26日上午10時在苗栗造橋尖豐路發現蔡嫌，當時蔡妻背著嬰兒，騎車載著一臉疲憊的蔡男，隨即將他壓制在地，警方帶回偵辦後並將蔡依強盜罪嫌移送法辦。

擔任搬運工的蔡男在落網後指出，因為缺錢花用，臨時起意行搶，搶得現金已剩不到100元的銅板；據超商店員表示，蔡男持刀闖入後，臉紅紅的，不排除是酒後犯案。由於警方連夜偵辦，不到12小時迅速破案，分局長黃永志頒發破案獎金，肯定專案小組積極作為。

(中時 )