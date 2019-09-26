新北市動保處協助送醫及安置場內犬貓，但仍有16隻米克斯犬無家可歸。（新北市動保處提供／譚宇哲新北傳真）

新北市八里區「慈心流浪犬舍」主人68歲李美蓮本月14日被發現猝死園區廁所內，41隻犬、2隻貓多日來無人照顧，新北市動保處接獲通報後立即前往，動保處指出，已協助送醫及安置場內犬貓，但仍有16隻米克斯犬無家可歸，盼各界踴躍認養，給牠們一個新家。

據了解，慈心流浪犬舍為主人李美蓮所有的私人狗場，李美蓮愛護動物，15年來獨自餵養、收容犬貓，李也與當地的愛媽互動良好，經常交換流浪犬貓的資訊。。

本月14日，一位愛媽發現李美蓮已失聯6天，察覺有異上門尋人，發現狗場內的廁所竟反鎖無法打開，叫門也無人回應，情急之下破門而入，這才發現李已經身體僵硬發黑，死亡多日，警方勘驗後，死因為心肌梗塞。

狗場主人驟逝，狗場内共41隻犬，2隻貓一夕之間沒了依靠，場內更有1隻老黃狗生病，新北市動保處長陳淵泉表示，當天接獲通報即到場了解，已於當日將健康狀況不佳的老黃狗送往新莊榮星動物醫院治療。

陳淵泉說，經過連日來媒合安置，目前尚有16隻狗無人領養，暫由附近狗場的張姓愛媽每天協助餵食，另位愛媽李儀也正替狗尋找中途之家，期待愛心人士踴躍認養。

李美蓮的往生也讓朋友相當不捨，賴姓友人指出，李阿姨生前非常愛狗，自己過去在關渡的餐廳上班，李阿姨常常騎著機車到餐廳，收集骨頭及不吃的便當回去給狗吃，也常騎著車載生病的毛寶貝就醫。

(中時 )