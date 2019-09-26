台灣公民陣線執委賴中強、台灣學生聯合會秘書長黃彥誠、時代力量黨團主任陳惠敏26日舉行記者會高喊「撐香港，反極權」口號，呼籲民眾參與929台港大遊行。

活動團體今晚於西門町廣場，以全副武裝著面罩、眼罩、頭盔之形式，舉牌宣傳929台港大遊行和呼口號「光復香港、時代革命」，每半小時齊唱《願榮光歸香港》，盼引起台灣人的注意。

(中時 )