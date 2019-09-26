公民團體與時力舉行記者會籲民眾參與929台港大遊行 19:402019/09/26 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣公民陣線執委賴中強（左起）、台灣學生聯合會秘書長黃彥誠、時代力量黨團主任陳惠敏26日舉行記者會高喊「撐香港，反極權」口號，呼籲民眾參與929台港大遊行。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣公民陣線執委賴中強、台灣學生聯合會秘書長黃彥誠、時代力量黨團主任陳惠敏26日舉行記者會高喊「撐香港，反極權」口號，呼籲民眾參與929台港大遊行。 活動團體今晚於西門町廣場，以全副武裝著面罩、眼罩、頭盔之形式，舉牌宣傳929台港大遊行和呼口號「光復香港、時代革命」，每半小時齊唱《願榮光歸香港》，盼引起台灣人的注意。 (中時 ) #參與 #大遊行 #台灣 #遊行 #民眾 也許您會感興趣 推薦閱讀 屯門遊行 警民爆3波衝突 04:102019/09/22 兩岸要聞 「金黃盛開」欒樹季來臨 秘密花境大公開 11:442019/09/22 生活 港府十一慶典 民陣欲大遊行 04:102019/09/24 兩岸要聞 ICAO大會雖遭拒 外交部：國際支持更勝以往 14:052019/09/24 政治 同志大遊行下月登場 西門町首見彩虹地景 17:562019/09/25 生活 929挺港遊行 警接獲情資「統促黨將到場」 18:282019/09/25 政治 國台辦批民進黨介入港事 林飛帆否認 12:162019/09/26 政治 929台港大遊行 主辦單位：有糾察隊 12:392019/09/26 政治 29日聲援香港反送中遊行 政院： 樂見 15:562019/09/26 政治 撐港反極權 時力籲朝野盡速通過港澳條例修法 17:562019/09/26 政治 政治熱門新聞 蔡英文論文真假？東大生稱找到證據了 - 政治 陳致中質疑蓋國際機場 韓國瑜一招完勝 - 政治 宇宙震撼！韓民調來到死線保衛戰 - 政治 傳馬英九不再站台 韓陣營回應了 - 政治 陳揮文也受不了！嗆韓自己該檢討 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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