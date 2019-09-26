新北市第23家視障按摩小棧26日進駐汐止區的東方科學園區，是新北市府首次在辦公大樓設點，新北市勞工局表示，視障按摩小棧特別以森林系風格裝設環境，且每位視障按摩師都通過1600小時的訓練，提供園區員工紓壓放鬆的好去處。

東方科學園區視障按摩小棧昨舉辦開幕茶會，現場還安排身障街頭藝人進行古箏表演、按摩情境體驗秀，新北市局長陳瑞嘉、國民黨立委參選人李永萍、東方科學園區主委莊碩鴻、勞動部勞保局長鄧明斌及雙連視障關懷基金會董事長王文賢等人皆到場祝賀，體驗按摩師的純熟手技。

陳瑞嘉說，新北市勞工局近年積極協助視障者取得技術士證照，每位視障按摩師都通過1600小時的訓練，能以專業的筋絡學替大眾解除疲勞，歡迎民眾多多支持。

王文賢表示，東方科學園區視障按摩小棧設備除按摩椅外，還貼心準備按摩床，讓顧客可根據不同需求做選擇，同時也將導入LINE會員管理，提供消費者線上即時預約服務，減少等待時間。

東方科學園區視障按摩小棧即日起至10月4號也舉辦「消費200元送10分鐘按摩」活動，邀請民眾體驗。

(中時 )