108課綱已正式實施，教育部國教署表示，包括課綱審議、充實設備、提升師資員額並培訓增能，甚至全國多達1／6學校擔任前導學校並試行三年，累積豐富經驗，教育部並組成宣講團到各縣市說明，讓更多民眾了解；且先從小一、國一及高一逐年級實施，讓教師與行政人員有更多時間準備及專業發展，各項準備尚稱充分。

國教署指出，這是台灣重大的教育改革，參與教師展現熱忱，採以學生為主體的課程設計及教學、評量方式，教育部感謝教師的辛勞與用心，將持續提供最大的支持與資源並聆聽教師建議，共同引導學生多元學習、適性發展，成為更好的自己。

針對有民間團體26日發布問卷調查，指部分教師對108課綱的信心度似乎有待提升。國教署說，對於教師在重大教育制度變革產生的壓力及擔憂，均能感同身受。新課綱的相關行政準備及教師增能等作業，在長年的努力下已累積一定成果，讓新課綱的正式實施獲得成熟的條件。

其中，有關課綱部分，103年發布總綱，立即展開各領域科目課綱研修，歷經2年6個月又29天慎重的審議，從國小到高中職62份領域綱要，召開361次分組會議、193場課審大會，在各界的共同努力下順利完成。

新課綱推動經費部分，教育部自106年至110年共投入450.7億元，包括更新教學設備、設立科技教室等，教師員額也同步增加，國中每班教師員額從2人增為2.2人，建立代理代課教師人才庫，並擴大跨校共聘、遠距教學等機制，讓城鄉學校教學設備及人力均能到位。

為讓政策完備可行，全國多達1／6、648所前導學校，試行新課綱各項措施長達三年，累積豐富的經驗，並陸續分享給其他學校。此外，新課綱從小一、國一及高一逐年級實施，採循序漸進的方式，讓教師及相關行政人員有更多準備及專業發展的時間。

國教署強調，新課綱不同於傳統式教學，回歸以學生為教育主體，幫助學生脫離升學導向的學習模式，鼓勵適性發展，培養自發、互動、共好的核心素養精神。教師站在教學現場的第一線，備課與教學方式勢必要投入更大心力，發揮更大的教學熱忱，教育部對此表示感謝，在此也請各位教師放心，教育部將強化陪伴角色，持續提供相關教育資源，給教師、學校最大的支持，一起落實新課綱的教育理念，讓學生受惠。

(中時 )