新北市長侯友宜身穿原民服飾出席揭牌，並化身故事爸爸說故事給小朋友。(吳亮賢攝)

近百位小朋友一起聽侯友宜說故事。(吳亮賢攝)

新北市泰山區「泰山森林書屋」今(26)日下午舉行族名揭牌儀式，以排灣族語「picul」全新亮相，具有「力量」之意，期盼藉由書屋傳遞原住民族知識及文化力量，新北市長侯友宜也身穿原民服飾出席揭牌，並化身故事爸爸說故事給小朋友聽，一口台灣國語的發音，逗得全場哈哈大笑。

泰山森林書屋自6月起展開族語創意命名活動，經過兩個月的收件及評選，共吸引近一百組參賽者投稿，最後專業評選委員選出「picul」，取自排灣族語「力量」之意，漢語發音近「皮丘樂」就像是寶可夢中的「皮卡丘」，也令民眾大讚親切又好記。

侯友宜今日下午特別身穿原住民傳統服飾出席，一到場就用族語跟大家問好，更現場拿起排灣族手操偶，生動地述說著原住民族繪本故事「破洞了」給小朋友聽，其中唸到竹子一詞時，因台灣國語的發音不斷念成「煮煮」，逗得小朋友們哈哈大笑。

侯友宜表示，泰山森林書屋是祖靈送給新北市原住民族的禮物，書屋內有豐富的原住民族繪本故事，藉此傳承原民文化及語言，更讓每一位來到書屋的民眾，都能更加認識原住民文化。

原民局指出，「picul」泰山森林書屋是新北市唯一一處推廣原住民文化教育的人文場域，提供孩童良善的閱讀空間，更培訓原住民族故事奶奶以族語進行童書、繪本或文學的導讀與分享，實踐族語向下紮根的政策。

(中時 )