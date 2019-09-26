高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜上任後，積極推動市政讓庶民有感。豈料，台北市長柯文哲昨(25日)接受電視節目專訪，提到「韓若當選總統，就想吃安眠藥」。資深媒體人羅友志則回嗆「韓當選大家才好眠」。

資深媒體人羅友志接受《中時電子報》訪問表示「韓當選才會好眠」。（照片/吳宥妤 拍攝）

柯P接受節目專訪，主持人問到，「韓國瑜如果當總統，台灣會怎麼樣」?柯回說「這問題不敢想像、想到會失眠」。柯又狠酸，韓上任第一個月保證全台安眠藥使用量會大增，並表示自己會趕快囤貨。主持人追問，若蔡英文連任成功要吃安眠藥嗎?柯則說那只要吃鎮定劑就可以了。

對此，資深媒體人羅友志今(26日)接受《中時電子報》訪問，一天到晚想開藥給人吃，就回去當台大醫師急診室主任，別浪費時間幫台北市做些不想做的事情，羅更不以為然表示「政治人物常用挖苦方式評論，你非名嘴、非評論員，針對每件事就事論事，而非你是醫生就把人形容成鎮定劑、安眠藥，還好柯已經要結束任期，否則更多人一天到晚非吃安眠藥、鎮定劑才能過生活」。羅特別強調，「韓國瑜當選大家才不用吃安眠藥」。被問到若蔡英文連任當總統，羅則回應「大家才要囤鎮定劑」。

(中時電子報)