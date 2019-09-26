即將進入秋冬季節，在換季時刻，火鍋業生意又要再次活躍。有網友在吃完百元小火鍋後，突然想到好像在火鍋店喝的可樂都特別好喝，明明都是糖漿灌氣泡，為什麼附贈的可樂反而比超商賣的灌裝可樂還好喝？不解的他在網路上詢問，經網友神解析，驚人差別原來就在「現壓、現打」。

網友發覺好像在火鍋店喝的可樂都特別好喝，明明都是糖漿灌氣泡，為什麼附贈的可樂反而比超商賣的灌裝可樂還好喝？（摘自PTT）

原PO在PTT上以「為什麼百元火鍋的可樂這麼好喝？」為題，他知道飲料機的汽水是糖漿灌二氧化碳，但外面賣的灌裝汽水成分也相同，想問網友們為什麼在火鍋店喝特別好喝？

「因為都是天然的可樂，超商的是化學可樂」。網友直白地表示，關鍵就在「現打」的氣泡，超商賣的是在工廠打好氣的汽水，在飲料機則是不斷提供二氧化碳。「氣多的關係」、「廢話當然有co2+糖漿現打」。

關鍵就在「現打」的氣泡，超商賣的是在工廠打好氣的汽水，在飲料機則是不斷提供二氧化碳。（示意圖／Unsplash）

更有網友拿啤酒比喻，「你沒喝過現壓的啤酒嗎？現壓的啤酒就算用塑膠杯裝，味道就是比玻璃瓶和鋁罐新鮮好喝，可以感受到如同新鮮牛奶的暢快享受。同理可樂也是，所以我喝可樂一定都喝現壓的」。

其實，汽水機的原理，是在機器上加裝一罐二氧化碳鋼瓶，二氧化碳經過加壓後通入水中，形成碳酸，變成氣泡水。再混合糖漿製作出汽水。因為是擠壓汽水機才當場現做汽水，因此並沒有氣泡會消失的問題。

也有人指出，火鍋配汽水，因為冷熱交替更有感。經評比最好喝的汽水排名是「飲料機＞鋁罐＞寶特瓶」。

二氧化碳經過加壓後通入水中，形成碳酸，變成氣泡水。再混合糖漿製作出汽水。（示意圖／Unsplash）

(中時電子報)