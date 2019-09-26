台中市沙鹿向上路6段長下坡路段發生追撞事故。（讀者提供／陳淑娥台中傳真）

台中市沙鹿區向上路6段長下坡路段，下午再發生追撞事故，黃姓男子駕駛大貨車往梧棲方向，不慎追撞前方2輛自用小貨車，造成黃、楊2人腿部撕裂傷送沙鹿光田醫院急救，幸無大礙，目前已排除酒駕，警方正在釐清肇事原因中。

光田醫院表示，黃男到院時意識清醒，左膝撕裂傷，經檢查清創縫合包紮後無礙已離院。楊男到院意識清醒，頭部鈍傷，後頸痠痛、頭暈、四肢無力，經檢查後目前留院觀察中，目前生命徵象穩定。

(中時 )