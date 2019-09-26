沙鹿向上路長下坡段再「撞」 3車2輕傷 17:162019/09/26 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市沙鹿向上路6段長下坡路段發生追撞事故。（讀者提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市沙鹿向上路6段長下坡路段發生追撞事故。（讀者提供／陳淑娥台中傳真） 台中市沙鹿區向上路6段長下坡路段，下午再發生追撞事故，黃姓男子駕駛大貨車往梧棲方向，不慎追撞前方2輛自用小貨車，造成黃、楊2人腿部撕裂傷送沙鹿光田醫院急救，幸無大礙，目前已排除酒駕，警方正在釐清肇事原因中。 光田醫院表示，黃男到院時意識清醒，左膝撕裂傷，經檢查清創縫合包紮後無礙已離院。楊男到院意識清醒，頭部鈍傷，後頸痠痛、頭暈、四肢無力，經檢查後目前留院觀察中，目前生命徵象穩定。 (中時 ) #沙鹿 #醫院 #光田醫院 #清醒 #撕裂傷 也許您會感興趣 推薦閱讀 彰化鐵路醫院 開放拍婚紗 04:102019/09/22 地方新聞 長庚永慶盃四地同步開跑 嘉義場萬人參與 10:032019/09/22 生活 南投縣第1處 草屯佑民醫院旁全家便利商店騎樓全面禁止吸菸 17:252019/09/23 生活 童綜合醫院非洲義診 萬里送愛 04:102019/09/24 產業特刊 童綜合醫院3D導航治腦瘤 更精準 04:102019/09/24 產業特刊 專偷醫院護理站 慣竊遭逮 12:222019/09/24 社會 竹市兒童醫院計畫書 內政部都委會審議通過 15:522019/09/24 生活 82歲阿嬤洗澡跌倒 醫院太遠不願就醫… 16:462019/09/24 生活 已預約拍全家福 蘆洲父伏地痛訴：還我公道！ 16:272019/09/25 社會 台中知名夜市大亂鬥 1男掛彩送醫 13:202019/09/26 社會 社會熱門新聞 獨》疑引火自傷？陸軍269旅士官嚴重燒傷命危 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 情侶超激情「早餐秀」遭全棟樓全程圍觀 - 社會 正妹肉身教「生物學」 戶外教學全都「露」 - 社會 總統府美女官員林家如罰4.5萬 私菸案居冠 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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