26歲男子張子彥，長期在台大醫學院、北一女中等多所學校女廁內，安裝針孔偷拍女性和女學生如廁畫面，更離譜的是，張會根據偷拍內容「肉搜」被害人身分，尾隨對方拍下生活影片，再分門別類建檔、評論「顏值」，受害人超過百人。案經起訴台北地方法院今(26)日開庭，被害人痛陳，看到自己被偷拍的影片感覺「好像被強暴」，怒斥現行刑法妨害秘密罪刑度過輕，心理遭受的創傷恐怕一輩子都難以彌補。

自北部某科大畢業的張子彥，在台大醫學院女廁，放置自製、吸盤內有針孔鏡頭的馬桶吸把偷拍，直到去年4月清潔工發現吸把怪怪的，通報台大駐衛警，警方據報循線查獲張犯案，發現他的電腦裡還分類建檔，許多受害者的檔案，進一步查出他也在北一女中、中山女高偷拍女學生如廁，偷拍地點除校園，還有公園公廁等地，偷拍時間長達4年以上。

讓人訝異的是，檔案內除被害人的如廁畫面，有人正面長相也被拍下，甚至註解被害人顏值，還有從網路上肉搜來的被害人生活照、個人資料等。為充實偷拍內容，張男甚至尾隨被害人，偷拍其進出校園的生活影片。警方清查後，認為受害人有數百人，確認身分者約160多人，提出告訴者近30人。

台北地院今開庭審理，有被害人的母親知道要開庭，事先準備好熱水想要潑張男，但法官並未傳被吿，主要在傳喚被害人。庭審中，有被害人忍不住龐大精神壓力落淚，還有被害人相當難過，表示接獲員警通知時，才知道被偷拍。

當看到偷拍畫面瞬間，感覺自己「好像被強暴一樣」痛苦，還說自己在臉書等網路上的影片、照片，也都出現在張男的檔案夾內，讓她蒙上相當沉重的精神壓力，不敢在家門外上廁所，寧願憋到出現血尿、發高燒，到現在都還無法完全走出受害陰影，或許「不要知道比較好」，才不會讓自己如此恐懼。

被害人無法接受的是，張男雖觸犯刑法妨害秘密罪，但刑度最重才3年，無論偷拍多少人，刑度也不會太重，刑責顯然太輕，根本無法達到遏阻效果，希望法官能給予張男嚴厲的懲罰。

(中時 )