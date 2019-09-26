神明代言人沈嶸。

20190925中天新聞 張鈞甯被爆熱戀邱澤 週刊直擊同車兜風

邱澤被週刊爆出與張鈞甯熱戀，邱澤透過經紀人大方回應：「努力追求中，請大家給祝福」，邱澤的帥氣形象讓他緋聞不斷，到底這次男帥女美的「澤甯戀」是否能成，令外界好奇？對此，「神明代言人」沈嶸通靈後卻表示張鈞甯與邱澤「並不速配」。

沈嶸通靈張鈞甯與邱澤目前是「危機緣」，「危機緣」表示兩人對於未來共識、生活價值觀以及人生的規劃都不同，所以無法達到「正緣」契合的頻率。沈嶸說張鈞甯聰明有氣質，對於未來組織家庭有高度的規劃，認為找到「完美的對象」非常重要，不會考慮與自己不匹配的對象，對於另一半的選擇非常謹慎，寧缺勿濫。

相較之下邱澤對婚姻並沒特別的規劃，與張鈞甯所期望的有落差，沈嶸通靈邱澤會持續追求張鈞甯，但是目前還沒完全認定張鈞甯就是要娶回家的對象，對於結婚一事也沒有長遠的規劃，至於張鈞甯覺得邱澤的追求及各方面的表態都不夠穩定，內心也有受到邱澤在戀愛情史上的負評影響，對邱澤的追求持保留態度。

沈嶸鐵口直斷通靈張鈞甯、邱澤的「速配指數」只有20分，張鈞甯在靈性及氣質上都獨樹一幟，自我要求及對未來的發展都有高度規劃，已經開始嶄露可以取代林志玲的氣勢，直指張鈞甯的演藝運勢正在逐漸攀升往高峰邁進。

沈嶸婉轉稱，邱澤此生修為與累積福德尚未匹配張鈞甯，如果兩人勉強在一起，未來張鈞甯的名氣及財富越來越大，邱澤的光彩只會被張鈞甯掩蓋掉，邱澤在張鈞甯心中的滿意程度可能會逐漸下滑。

(中時電子報)