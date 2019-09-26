基隆市百位長輩及百歲人瑞戴上由義工手工製作的水手帽，齊聚在和平島阿根納餐廳，不畏風雨的齊聚歡度重陽，並以水手帽為海港城市應援。（華山基金會提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市百位長輩及百歲人瑞戴上由義工手工製作的水手帽，齊聚在和平島阿根納餐廳，不畏風雨的齊聚歡度重陽，並以水手帽為海港城市應援。（華山基金會提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市百位長輩及百歲人瑞戴上由義工手工製作的水手帽，齊聚在和平島阿根納餐廳，不畏風雨的齊聚歡度重陽，並以水手帽為海港城市應援。（吳康瑋攝）

重陽節前夕，基隆市百位長輩及百歲人瑞戴上由義工手工製作的水手帽，齊聚在和平島阿根納餐廳，不畏風雨的齊聚歡度重陽，並以水手帽為海港城市應援。華山基金會表示，這也是華山基隆新北地區舉辦的第二屆重陽聚會，為了給長輩有個充滿意義且特別的回憶，特別請義工們花一個禮拜手工製作突顯海港特色的水手帽，不僅讓長輩們加深記憶，更為在地海港城市強力應援。

華山基金會表示，現場共邀請遠來自汐止、三芝、金山及萬里等基隆七個行政區域，近百位的長輩齊聚，其中最難得的是有103歲的人瑞詹奶奶前來歡慶。華山也說，百位老人家都是基隆在地最重要的文化資源，華山不僅會支持在地的海港文化發展，更會全力照顧老人家的日常生活。

詹奶奶在現場被問到怎麼保養身體，奶奶開朗的分享：「我每天從早上9點打麻將到下午5點，這樣手腳和頭腦都有動到，延年益壽。」說完後，她也祝福在場的長輩們一起「長命富貴」，並開心的吹蠟燭、切蛋糕。

華山基金會基隆新北區市站長陳靜怡指出，在國家建立長照系統後，大部分項目是固定的，但有些需求是老人家急需協助，例如陪醫等部分就是他們主要提供的免費服務。她表示，華山不僅準備了車輛可以帶老人家去看醫生，更連結到當地的資源，請當地的志工一起加入服務行列。她補充，基金會秉持的理念「補不足」，就是要為長輩補足現今長照資源有所不夠完善的細節，讓長輩享有更完善的照顧。

(中時 )