空中巴士A321neo ACF搭載全新的客艙結構，每一個座位皆配有靈活舒適的空間。圖：越捷提供

新世代越捷航空喜迎其第一架搭載240座位之空中巴士A321neo ACF（Airbus Cabin Flex，靈活客艙），編號VN-A520新機加入越捷年輕的機隊。

空中巴士A321neo ACF 搭載全新的客艙結構，每一個座位皆配有靈活舒適的空間， 期望能為乘客帶來一場難忘的飛行經驗。

A321neo ACF顯著提升各項性能，包括降低油耗量16％、噪音量75％及廢氣排放量50％。越捷航空目前機隊平均年齡為2.7歲，憑藉著卓越的成本控管機制，以實惠的價格，致力提供給乘客最舒適的飛行體驗。

同時，A321neo ACF將會成為空中巴士發展長程窄體客機A321LR的基礎。

越捷航空目前共執飛129條國內及國際航線，機隊技術可靠性達99.64％，為亞太地區航空界翹楚。

A321neo ACF於26日早上抵達越南胡志明市新山一國際機場（Tan Son Nhat International Airport）並將立即加入中程營運班次。

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