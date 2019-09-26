從台北達欣跳槽桃園璞園已有3個多月時間的「阿飛」施顏宗，26日貢獻15分、7籃板、2助攻、2抄截與1火鍋的全能數據，幫助璞園79比64擊退晧宇國際，搶下花蓮觀護盃2連勝，阿飛賽後表示，「感覺自己真的逐漸融入新團隊！」

離開待了4年多的達欣，施顏宗6月宣告加入璞園，也算重返老東家，因為他在大學時代就待過璞園青年隊，跟簡偉儒、「澎澎」陳冠全等人當過隊友，甚至跟陳堅恩、李啟瑋、施晉堯等人早已認識，來到璞園之後，自然融入速度較快。

「我想待在達欣和璞園的感覺差不多，只是打法不太一樣，璞園的快攻講求團隊體系，但現在我已經逐漸了解璞園打法，只是就算練再多，也是需要比賽來展現訓練成果，」施顏宗說，「跟DLIVE夏季聯賽相比，我真的熟悉多了。」

別忘了施顏宗擁有選秀狀元身分，可惜前年夏季聯賽意外傷到膝蓋韌帶，造成第15季整季報銷沒打，否則阿飛應該可以讓更多球迷看到他的優異身手，不過阿飛雖然不想，也不敢比較達欣和璞園球隊氣氛差異，卻蠻開心來到璞園的。

「來到璞園這邊的隊友都蠻好相處的，更重要的是，我本來就跟偉儒、澎澎很好，來這邊私底下都會一起聊天或出去走走，」施顏宗說，「偉儒是我在手遊『絕地求生』的戰友，澎澎則會告訴我一些無論是在場上或場外的璞園內幕。」

(中時電子報)