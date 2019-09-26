去年公投，花蓮縣在第14案民法保障同性婚姻，有75％的民眾投下反對票，第15案實施性平教育則有73％投下反對票，同志友善程度是全台倒數第3名。花東同志團體將於本周六日，在花東兩地舉辦「花東彩虹嘉年華」性別平等宣導活動。

活動主軸訂「本是同根生」，盼能傳遞出「我們都一樣」，從同樣的根，自然而然成長至今，都在台灣這片土地上呼吸著。

長期支持同婚平權團體「花東彩虹嘉年華」表示，除了去年公投，顯現花蓮支持兩性平權的力量微弱外，更有花蓮議員在質詢時，公開表示同性婚姻是造成少子化加劇主因等荒謬言論。

今年5月24日同婚登記開放第一天，花蓮有12對同性伴侶前往戶政事務所辦理結婚登記，這表示花蓮的同志族群是真實存在的。因此在地同志團體呼籲大家站出來力挺，也請花蓮縣政府更加重視平權議題，順應法律規範並尊重多元族群，捍衛性別平權。

已進入第9屆的「花東彩虹嘉年華」，將於本週末登場，花蓮場次於28日在花蓮市中山公園舉行，中午12點有「彩虹小市集」，下午1點與花蓮縣文化局、美崙孩好書屋合作辦理「親子性別繪本共讀」，下午2點開始市區踩街嘉年華與歌手演出，希望將訴求讓大家看見。台東場次則在29日於台東美術館舉行。

當天性別團體出席有：台灣伴侶權益推動聯盟、台灣同志諮詢熱線協會、婚姻平權大平台、 Bi the Way‧拜坊、慈濟大學性別同心社等。活動頁面：https：／／reurl.cc／k5LMbb。

(中時 )