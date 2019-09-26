韓朱配不配？ 侯友宜：「我不是當事人」 17:212019/09/26 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 對於韓朱配議題，侯友宜表示，最重要還是尊重當事人的想法。(吳亮賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今(26)日下午出席泰山森林書屋族名揭牌儀式，被媒體問到是會會簽「韓朱配」連署時，侯友宜表示，最重要還是尊重當事人的想法，認真努力把自己的角色做好，才是我們現在最重要的工作。 媒體追問，是否不會表態韓朱配議題，侯友宜重申，最重要還是要問當事人，我不是當事人，我現在的當事就是為市民做事。 至於是不是朱市長不想要「韓朱配」，侯友宜則說，我不是朱市長嘛，我是侯市長，侯市長就把市長角色做好。 (中時 ) #市長 #侯友宜 #2020大選 #韓國瑜 #朱立倫 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜須切割國民黨 04:102019/09/22 時論廣場 韓朱首次公開合體 朱撇初選心結喊：團結挺韓！ 15:032019/09/22 政治 要朱點頭搭檔 韓要做4功課 04:102019/09/23 話題觀察 韓國瑜握兩勝選利器？他斷言：2020將成爽與討厭之爭 08:042019/09/23 政治 這兩天定成敗？李正皓曝韓國瑜最重要翻身仗要來了！ 09:402019/09/23 政治 唐湘龍：已聞到韓流再起的味道！ 08:352019/09/24 政治 「台灣媽祖」挺韓當總統！私下有料一面曝光 22:212019/09/24 娛樂 不是周美青！命理師爆他才是韓最佳副手 原因是… 00:032019/09/26 娛樂 韓30年前論文被開箱 台教會驚：神預言反送中！ 10:512019/09/26 政治 曾永權主持韓2020澎湖縣競選會報 15:452019/09/26 政治 政治熱門新聞 宇宙震撼！韓民調來到死線保衛戰 - 政治 蔡英文論文真假？東大生稱找到證據了 - 政治 獨》黃珊珊接北市副市長 鄧家基轉任悠遊卡董事長 - 政治 韓國瑜批大港粗俗不堪 呱吉回應了 - 政治 陳揮文也受不了！嗆韓自己該檢討 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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