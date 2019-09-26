新北市長侯友宜今(26)日下午出席泰山森林書屋族名揭牌儀式，被媒體問到是會會簽「韓朱配」連署時，侯友宜表示，最重要還是尊重當事人的想法，認真努力把自己的角色做好，才是我們現在最重要的工作。

媒體追問，是否不會表態韓朱配議題，侯友宜重申，最重要還是要問當事人，我不是當事人，我現在的當事就是為市民做事。

至於是不是朱市長不想要「韓朱配」，侯友宜則說，我不是朱市長嘛，我是侯市長，侯市長就把市長角色做好。

(中時 )