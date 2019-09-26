台中朱姓男子3年前邀約國小女同學「小花」到南投微熱山丘遊玩，卻罔顧「小花」以懷孕12周，竟趁機在奶茶內摻入FM2毒品，趁著「小花」暈厥後、載她到汽車旅館等處性侵得逞，「小花」不堪受辱、一度自殺獲救，而朱男遭判刑9年、並須賠償對方80萬元精神撫慰金。

判決指出，2016年5月間，26歲的小花接受朱姓國小同學邀請，2人一起到南投遊玩，未料，心懷不軌的朱男在小花上車後，就拿已經摻入FM2的奶茶給她喝，而小花喝了飲料後沒多久就昏迷，被載到旅館性侵得逞。

離開汽車旅館後，朱男見小花還沒醒來，又將她載到自己的租屋處性侵得逞，直到晚間小花清醒，發現自己赤身與朱男躺在床上，嚇得匆忙回家。

小花越想越不對，懷疑自己遭下藥，隔天即到醫院檢查，果然在下體檢出朱男DNA，她羞憤得一度企圖自殺，所幸最後獲救，並對朱男提告。朱男否認下藥性侵，辯稱與小花以前就曾經交往，是兩情相悅。

但法官不採信朱男說詞，一、二審皆依加重強制性交罪判處朱男有期徒刑9年。民事方面，因小花受到驚嚇，且擔心藥物對小孩造成傷害，經常有焦慮、恐慌等情況，法院判朱男須賠償80萬元。

(中時 )